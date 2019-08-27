Визит Джона Болтона, советника президента США по национальной безопасности, состоится на этой неделе, сообщает Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших сотрудников правительства США.

Болтон станет самым высокопоставленным политиком США, который посещал Беларусь с 2000 года. Визит, который, скорее всего, не понравится Москве, демонстрирует потепление отношений между США и Беларусью, в то время как сам Дональд Трамп стремится наладить отношения с Путиным, отмечает издание.

Визит Болтона подчеркнет разногласия между президентом США и его администрацией: Трамп явно симпатизирует России, но администрация проводит жесткую политику по отношению к Москве.

«Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику и что агрессивная политика Путина может включать какие-то планы на Беларусь», – считает бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По мнению, визит Болтона важен, но его не стоит переоценивать. Он всего лишь демонстрирует готовность США говорить и немного поддержать Лукашенко, который пытается противостоять российской угрозе.

Кроме того, в следующем месяце ожидается визит в Минск Дэвида Хейла, заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Планируется, что он будет обсуждать расширение дипломатического присутствия в стране, в том числе возвращение послов США и Беларуси, сообщает издание со ссылкой на источники.