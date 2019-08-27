Улицы Мадрида превратились в бурные реки. Мощные ливни с градом обрушились на испанскую столицу. Движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт.

Государственное метеорологическое агентство ввело «оранжевый» уровень тревоги.

Местные жители говорят, что были потрясены увиденным. Сейчас они вместе с пожарными пытаются привести улицы в порядок.

— Я никогда не видела ничего подобного. Никогда. Да, бывали ураганы, такого не было никогда.

Дожди не обошли стороной и другие районы Испании. От непогоды пострадали 14 из 17 регионов страны. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.