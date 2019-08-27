Подписание визового соглашения с Евросоюзом, возможно, откладывается до февраля

Сроки подписания соглашения об упрощении визового режима, вероятно, сместились. Оно может быть подписано в феврале. Об этом написала в своем Facebook депутат Бундестага Барбара Хендрикс. Ранее она занимала пост министра экологии и ядерной безопасности Германии.

Барбара Хендрикс входит в делегацию Бундестага, которая вчера встречалась с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Именно по итогам данной встречи она сделала свою запись.

Депутат Бундестага отметила, что Евросоюз и Беларусь показывают хорошую динамику в отношениях в последние годы.

«Мы видим, что Минск ищет контактов с европейскими странами. Поэтому я уверена, что планируемое соглашение об упрощении виз будет подписано в следующем феврале и наполнено конкретным содержанием», — написала она.

Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявляла, что рассчитывает на подписание соглашения в этом году. Однако подписание станет делом того, кто сменит ее на посту главы представительства. Текущие полномочия Еврокомиссии истекают 31 октября. Соответственно, преемник Викторин Дирк Шубель начнет работу в ноябре. После встречи с президентом Андреа Викторин высказала уверенность, что соглашение будет подписано до 2 февраля 2020 года.

В этот день вступает в силу новая редакция Визового кодекса ЕС. Она предполагает увеличение стоимости виз до 80 евро. Вырастет и стоимость виз, которые будут выдаваться по соглашениям по упрощению. Однако, если Беларусь подпишет соглашение до вступления в силу кодекса, то визы будут стоить 35 евро.

Президент Беларуси уже требовал ускорить работу по подписанию соглашения.

Отметим, что пост Барбары Хендрикс технически не исключает возможность подписания соглашения до вступления в силу Визового кодекса: его могут подписать 1 февраля.