Никто из белорусских артистов в этом веке не собирал столько зрителей на своем концерте. В чем феномен Коржа?

Макс Корж собрал на «Динамо» зрителей больше, чем «Европейские игры». Почему?

О феномене Макса Коржа мы решили спросить у Руслана Стариковского, музыкального продюсера, который работал с Серегой, «J:Морс», на множестве концертов зарубежных звезд и фестивалей, включая «Рок за Бобров»:

— Каждому поколению свои герои. Может, грубо, но просится аналогия: Корж – это Цой, а Тима Белорусских – «Ласковый май». Кто бы ни говорил про примитивные тексты Коржа – это песни, которые проникают молодежи в душу. Он смог туда достучаться. Да и не только до молодежи – среди сверстников я встречаю немало его поклонников. На «Динамо» были многие мои взрослые коллеги – но, скорее, из профессионального интереса. А вот те 40-летние, что приходят на Коржа «колбаситься», вызывают у меня вопросы. Не претензии, нет. Ну, скажем, я не хотел бы, чтобы в конце 80-х на концерте Цоя рядом со мной прыгал мой папа. Это было бы странно. Но в целом Макс Корж как герой нового поколения меня абсолютно устраивает. Я рад, что у него все получилось.

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