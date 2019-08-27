В Минске на остановке в районе жилкомлекса «Минск-Мир» в понедельник, 26 августа 2019 года, умер мужчина.

Официальный представитель Управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская рассказала, что трагический инцидент произошел в дневное время.

57-летнему минчанину, который находился на остановке, резко стало плохо. Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, позвонила в скорую, но мужчина скончался до приезда медиков, врачи констатировали смерть.

Причина смерти мужчины устанавливается, следователи в настоящее время ожидают результатов судмедэкспертизы.

Проверку по факту смерти мужчины начал Октябрьский райотдел СК РБ. Другие подробности не сообщаются.