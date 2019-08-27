Вопрос отмены смертной казни превращать в инструмент давления или предмет политического торга недопустимо, уверены в МИД республики.

Беларусь просит страны Европы не давить по вопросу об отмене смертной казни, заявил во вторник начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД республики Андрей Бушило, сообщает Sputnik.

Белорусские парламентарии и чиновники обсуждают во вторник вопрос отмены смертной казни вместе с представителями Совета Европы.

«Часто мы в дискуссиях с европейскими политиками чувствуем, что нас подталкивают, определенный элемент давления мы чувствуем. Мы считаем, что недопустимо превращать вопрос об отмене смертной казни в инструмент давления или предмет политического торга», – заявил представитель МИД на конференции.

В Беларуси, отметил дипломат, ценят возможность обсуждать эту тему с партнерами в открытом и конструктивном ключе. Нет у Минска и Совета Европы и принципиальных разногласий по перспективам высшей меры наказания.

«Ведь даже в белорусской Конституции записано, что смертная казнь применяется сугубо как исключительная мера до ее отмены. Рано или поздно мы придем к этой конституционно оговоренной ситуации (отмене смертной казни – Sputnik), вопрос лишь состоит в том, каким образом», – отметил Бушило.

В этом вопросе, уверен представитель МИД, есть простор для диалога и выдвижения различных версий в рамках правового поля. До временного или окончательного решения, подчеркнул Бушило, судебные органы вправе выносить приговоры о высшей мере наказания, хотя и «в гораздо более узком наборе случаев, чем в прошлые годы, а органы исполнения наказания обязаны эти приговоры исполнять».

«Эти структуры в своей деятельности руководствуются законом, а не политикой, как того и требует один из главенствующих принципов Совета Европы – принцип верховенства права. Поэтому, хотя мы с уважением относимся к официальным заявлениям Совета Европы, Евросоюза, учитываем их в нашей дискуссии, но уповать, что сами по себе они изменят наше правосудие, значило бы выступать против основ демократического общества», – подчеркнул он.

Беларусь изучает мировой опыт по отмене смертной казни, однако сегодня в восьми из десяти крупнейших стран мира высшую меру наказания продолжают применять, в том числе в США и Японии. Иногда разговоры о возможном возвращении смертной казни доносятся и из государств-участниц Совета Европы.

Беларусь сегодня остается единственной европейской страной, где до сих пор применяется смертная казнь. Только в 2019 году суды вынесли два смертных приговора, еще два были приведены в исполнение.