Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к высоким наградам белорусских гребцов и их тренеров по итогам блестящего выступления национальной команды по гребле на байдарках и каноэ на прошедшем в Сегеде чемпионате мира, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поставил соответствующую задачу Администрации президента. При этом к наградам должны быть представлены не только спортсмены и главный тренерский состав, но также не должны остаться в стороне первые тренеры спортсменов и рядовые тренерские кадры в составе национальной команды. Это связано с тем, что подготовка спортсменов топ-уровня является результатом общей серьезной многолетней работы.

Во время встречи 27 августа с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником глава государства еще раз вспомнил о триумфальном выступлении белорусских гребцов на чемпионате мира. Белорусские спортсмены завоевали 14 наград и вместе со сборной Германии стали лучшими в общекомандном медальном зачете. «Молодцы! Просто молодцы! И я для себя отметил, что теперь буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта», — сказал Александр Лукашенко.