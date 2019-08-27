Александр Лукашенко поручил посчитать затраты на проведение II Европейских игр, которые прошли в Минске в конце июня.

Такое поручение перзидент дал принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника.

«Мы должны гордиться, что мы можем принять и провести такие мероприятия. Это стоит немало денег, но оценить это трудно. Поэтому попробуем посчитать, что мы затратили, что получили — там, где можно подсчитать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Я вам поручал, когда у нас начинались, и мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос. Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их», — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, вопросом финансирования Евроигр были очень обеспокоены «некоторые граждане». «Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо). Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он увеличивается, какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям — общепиту, музеям, артистам и так далее», — заявил он.

«Меня интересует финансовая сторона дела — что мы в результате игр получили. Притом хочу подчеркнуть: такие форумы — это честь для любой страны, поэтому за них и борются, и не каждому отдают такие форумы», — резюмировал президент.