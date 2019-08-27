Как рассказал министр экономики, последние три года Беларусь активизировала сотрудничество со всеми международными финансовыми организациями.

В интервью телеканалу СТВ Дмитрий Крутой отметил, что Беларуси при нынешнем уровне развития потребуется 12-13 млрд долларов ежегодно в эквиваленте инвестиций.

В перспективе от четырех МФО страна может получать ежегодно порядка 1 млрд. Конкретно речь идет о Всемирном банке, Европейском банке реконструкции, Европейском инвестиционном банке и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.

Министр подчеркнул, что средства, которые могут привлекаться от международных финансовых организаций, это кредиты на 15-25 лет под низкие ставки.

Дмитрий Крутой пояснил принцип и нюансы работы с основными МФО. По словам министра, Всемирный банк в основном концентрируется на социальных проектах. Портфель сотрудничества Беларуси с банком составляет порядка 850 млн долларов и касается инфраструктурных проектов.

До конца года Беларусь предполагает завершить обновление дорожной карты сотрудничества со Всемирным банком.

Европейский банк реконструкции и развития, являясь одним из крупных партнеров страны, инвестировал в Беларусь 360 миллионов евро. Банк поддерживает развитие рыночных проектов и практически половину ресурсов выдает частному бизнесу.

Крутой, как пишет ej.by, пояснил, что Беларусь также ведет с банком переговоры в рамках приватизационных и инфраструктурных проектов относительно «теплореновации или модернизации жилых зданий».

Европейский инвестиционный банк, как заявил Крутой, «по потенциалу может вообще стать лидером инвестирования в нашей стране».

Банк большое внимание уделяет проектам, не ограничиваясь только частным или государственным сектором.

Беларусь к концу текущего года планирует подписать соглашение по первым проектам и с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Рассматривается вопрос инвестиций в реконструкцию дороги Р46 Полоцк­ – Лепель. Стороны готовы развивать сотрудничество в проектах в рамках «Один пояс – один путь».

Это могут быть проекты, связанные с «Великим камнем», логистическими, транспортными терминалами в Болбасово.