Как заявил глава Министерства образования Беларуси Игорь Карпенко, вопрос общенационального экзамена предполагается обсудить до конца года.

Министр говорил на эту тему в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

Глава ведомства, в частности, указал на то, что экзамен поможет независимо оценить знания по предмету. При этом школьники не будут испытывать лишней нагрузки, готовясь к ЦТ.

Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с министром образования потребовал не перегружать детей домашними заданиями, а также высказал мнение по другим вопросам, связанным с образованием в стране.