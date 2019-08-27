Компания «Лидское пиво», являющаяся частью финской Olvi Group, по итогам этого полугодия продемонстрировала рекордный уровень продаж как на белорусском рынке, так и при экспорте в Россию.

Об этом сообщается в отчете финского холдинга за первые шесть месяцев текущего года.

«Лидское пиво» за рассматриваемый период продало в Беларуси 125,5 млн литров пива и напитков, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%. Для сравнения: в самой Финляндии в этот период было реализовано 106,6 млн литров продукции холдинга (прирост – 1,4%).

По чистым продажам, выраженным в евро, и операционной прибыли белорусский бизнес в рамках Olvi Group занимает второе место.

В денежном выражении продажи белорусского подразделения увеличились на 13,4% и составили в первом полугодии 46,4 млн евро. Больше этот показатель только в Финляндии – 81,8 млн евро (прирост – 8,7%). Лидером по динамике стала Литва, где было продано продукции на 23,9 млн евро или на 15,7% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Белорусский рынок стал лидером по полученной операционной прибыль во втором квартале. Но за все полугодие его показатель (7,5 млн евро) пока уступает объемам в Финляндии (8,9 млн евро).

В отчете также отмечается, что в Беларуси на 3,8% сократилось число сотрудников группы (с 707 до 680 человек). Но местная производственная и торговая компании по-прежнему остаются главными работодателями в структуре Olvi Group.

Результаты работы Olvi Group превзошли рекордные показатели 2018 года. Продажи в физических объемах увеличились на 4,1% (до 365 млн литров), в деньгах – на 7,5% (до 201,5 млн евро), а операционная прибыль – на 1,1% (до 25,8 млн евро). Правда, чистая прибыль сократилась на 9% и составила 18,3 млн евро.