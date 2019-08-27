Ресурс The Verge пишет, что в Facebook работают над отдельным приложением для обмена сообщениями между пользователями Instagram.

Название нового мессенджера — Threads. The Verge пишет, что оно позволит переписываться с «близким списком друзей» из Instagram, а также обмениваться с ними различными данными вроде вашего местоположения, скорости передвижения, а также уровня заряда аккумулятора смартфона. Последнее должно дать собеседнику понять, когда вы можете вынужденно уйти в офлайн.

Никуда не денутся и более привычные функции с передачей фотографий и видеосообщений. В общем, Threads призван бороться со Snapchat и еще больше вовлекать пользователей Instagram в экосистему приложений Facebook. Точной информации, когда мессенджер станет доступен для всех пользователей, пока нет.