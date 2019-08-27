Сейчас зарплата учителей составляет 85 % от уровня средней заработной планы в стране.

Министр образования Игорь Карпенко вчера, 26 августа, в программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил об этом, отметив, что по итогам семи месяцев текущего года средняя зарплата учителей составила 901 рубль.

Игорь Карпенко отметил, что в стране в этом году принят ряд мер, которые направлены на повышение зарплаты.

Разработана стратегия выхода зарплаты на уровень 100 % от средней по стране. Сегодня наши учителя «пока выходят примерно на 85 %».

Глава Минобразования подчеркнул, что разработанная стратегия выхода на этот уровень выработана и принята правительством.

Данную стратегию поддерживает и Министерство финансов. В целом ситуация находится под контролем и постоянно отслеживается.

По словам министра, на полную реализацию этой стратегии запланировано выйти до 2025 года.

Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом Министра образования Игоря Карпенко, заявил, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату.

Президент напомнил о повышении уровня доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании.

По словам президента, «надо зарплаты у них подтягивать». Белорусский лидер отметил, что «работа у них тяжелейшая, особенно в детском садике».

При этом президент добавил, что педагогам «надо платить достойную заработную плату». О чем он неоднократно говорил премьер-министру.