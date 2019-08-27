– В нашем городе – 44 тысячи жителей, – говорит активист «Говори правду» и член Партии «Справедливый мир» из Волковыска Павел Станевский (на фото). – Но возможности соревноваться и тренироваться нет. Как профессионалам, так и любителям, а главное – детям. Стадион в городе вроде как существует, но он в плачевном состоянии. С плохим покрытием и устаревшим, пришедшим в негодность

от времени оборудованием.

Так и возникла инициатива «Робім разам», цель которой – добиться появления в Волковыске современного футбольного стадиона.

По словам Павла Станевского, в ходе опроса многие жители города поддержали идею строительства нового стадиона. А затем пришли хорошие новости.

25 мая представители футбольных клубов «Динамо» (Брест) и «Неман» (Гродно)

объявили, что у них есть проект строительства футбольной академии со стадионом в

Волковыске и найден инвестор, готовый вложить в этот проект средства.

А 20 июня Белорусская федерация футбола объявила о решении выделить средства из

программы ФИФА для строительства современных футбольных полей в пяти городах страны. В их числе – Волковыск.

– Однако данные новости свидетельствуют лишь о намерениях построить стадион. Пока они не подкреплены реальными действиями, что делает нашу инициативу особенно актуальной, – отмечает Павел Станевский. – Поэтому команда «Робім разам» в середи-

не августа составила обращение по содействию строительству современного футбольного стадиона в Волковыске. Наши главные требования – начать проектирование стадиона, внести его возведение в план развития Волковысского рай-

она на 2020 год и изыскать средства на строительство. Подписаться под обращением

можно как в электронном виде, так и на бумажном подписном листе. Оно будет направлено в Гродненский облисполком, Волковысский райисполком, министерства образования, спорта и туризма, Белорусскую федерацию футбола.

«Отсутствие в Волковыске достойной спортивной инфраструктуры является серьезной проблемой для жителей города. Это препятствует естественному развитию Волковыска, влияет на общий уровень ведения гражданами здорового образа жизни, способству-

ет оттоку потенциально активных граждан из города, усложняя и без того неважную

демографическую ситуацию, и в целом негативно отражается на положительном имидже Волковыска», – говорится в обращении.

– После того как обращение будет передано в органы власти, мы планируем органи-зовать «круглый стол» с участием представителей «Робім разам», райисполкома, облис-

полкома, федерации футбола и жителей города. Новый стадион – наше общее дело, наш общий вклад в развитие и процветание Волковыска, – подытоживает Павел Станевский.

Присоединиться к инициативе «Робім разам» в Волковыске, получить бумажный подписной лист: +375(29) 666-94-41 (Viber; Telegram; WhatsApp).