Кантри-исполнительница из США Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

За последний год Свифт заработала $185 млн. Значительную часть этой суммы ей принесло мировое турне Reputation Stadium Tour в поддержку одноименного альбома. Только в США сборы от продажи билетов на концерты составили рекордные $266 млн.

Кроме того, певица заключила выгодный контракт со звукозаписывающей студией Republic Records, и, как ожидается, получит существенный доход от продаж своего нового альбома Lover.

Второе место в списке занимает Бейонсе, которая в этом году заработала $81 млн. На третьем месте — Рианна, годовой доход которой составил $62 млн.

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют Кэтти Перри ($57,5 млн), Пинк ($57 млн), Ариана Гранде ($48 млн), Дженнифер Лопес ($43 млн), Леди Гага ($39,5 млн). Замыкают десятку Селин Дион ($37,5 млн) и Шакира ($35 млн).

Отмечается, что в сумме десятка самых высокооплачиваемых певиц заработала $645,5 млн, т.е. на 28,5% больше, чем за прошлый год. Тогда доход составлял $502,5 млн.

Forbes учитывал заработки звезд за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до уплаты налогов.