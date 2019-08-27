Повесть «Дзiкае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году, сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает БЕЛТА.

По мнению Игоря Бузовского, произведение вызовет интерес у китайской аудитории. «Это исторический детектив, который захватывает своим сюжетом, и, что особенно важно, белорусским сюжетом, — сказал замминистра. — Выход этой книги запланирован к 90-летнему юбилею автора, который будет отмечаться в следующем году. Однако необходимо просчитать экономическую выгоду, начиная от издательства и заканчивая полиграфическими услугами, а также проработать вопросы авторского права. Нас Китай нацелил на то, что все проекты должны быть экономически интересны».

Заместитель министра выразил надежду, что повесть Владимира Короткевича появится в сети книжных магазинов Китая.