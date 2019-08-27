Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 сентября.

С указанной даты подорожает около 10 марок табачных изделий: 6 – производимых табачной фабрикой «Неман», 7 – импортируемых на территорию страны госпредприятием «Беларусьторг».

Цены вырастут в ряде случаев – на 5 копеек, еще в ряде случаев – на 10 копеек.

При этом один бренд сигарет должен подешеветь. В частности, Sobranie Blacks потеряет в стоимости сразу 57 копеек.

Табачные изделия, производимые ООО «Табак-инвест», а также ввозимые в страну СЗАО «Энерго-Оил», в цене не изменятся.