Беларусь на мемориальных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол в Польше. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств — членов Европейского союза, НАТО и «Восточного партнерства». Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах», — сказал представитель МИД.

«Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы. Страшная хронология тех времен — предупреждение для нынешнего мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность на земле», — подчеркнул Анатолий Глаз.