Основу ВВС Беларуси составляют модернизированные варианты легких истребителей МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Как сообщают российские СМИ, войска противовоздушной обороны страны были усилены российскими комплексами С-400.

Такие военные комплексы вместе с системами Бук-М2 образовывают плотную сеть защиты. Издания отмечают, что Беларусь, приобретая Су-30СМ, получает самый тяжелый и мощный в Европе истребитель.

Такой истребитель способен противостоять практически любому боевому самолету. Су-300СМ обеспечит белорусским ВВС возможность наносить дальний удар.

Это позволит поражать цели с широкого диапазона высот с применением усовершенствованных управляемых боеприпасов, которые находятся глубоко за линией обороны противника.

Истребитель, благодаря своей чрезвычайной маневренности, мощным датчикам, позволяющим нейтрализовать цели как в зоне поражения, так и в зоне видимости, обеспечит жизненно важные возможности, которых ранее у белорусского ВВС не было.

Об этом пишет MilitaryWatch, оценивая новые возможности белорусских ВВС.