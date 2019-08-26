На трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин задержана жительница Пинска 1977 года рождения в нетрезвом состоянии с 2,6 промилле алкоголя, которая спала за рулем Volkswagen Touran, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Нетрезвую водительницу заметили инспекторы ГАИ на дороге. Один из них, приблизившись к машине, увидел, что женщина лежит без движения. Как выяснилось, она спала и была в нетрезвом состоянии. Проснувшись, нарушительница рассказала о том, что употребляла алкоголь накануне вечером и сегодня утром.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП РБ, ей грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение прав сроком на три года.