В Минске будет восемь перехватывающих парковок, схему их расположения уже разработали, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

На данный момент в столице есть три перехватывающие парковки. У водителей они не пользуются спросом из-за неудобного расположения, лишь одна из них находится недалеко от метро «Борисовский тракт».

Начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо» Владимир Прищепов отметил, что шесть из восьми республиканских трасс требуют наличия перехватывающих парковок. На четырех конечных станциях метро места для перехвата уже нет.

— Территория вокруг этих станций занята парковками торговых центров. Единственный выход, который может быть в сложившейся ситуации, — взаимовыгодное решение между городом и торговыми объектами. Когда ТЦ получает посетителя, а город — перехватывающую парковку, — добавил В. Прищепов.

Недостаточное количество таких паркингов учтут при планировании территории возле станций новой линии метрополитена.

Около будущей станции «Слуцкий гостинец» запланировано обустроить 500 машино-мест.

Ситуация около потенциальной станции «Логойская» обратная — здесь создать стоянку не получится из-за отсутствия территории. Исправить положение дел может Национальный выставочный центр, который здесь планируют построить к 2021 году.