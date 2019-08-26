Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой. Об этом сообщает ТАСС.

Операцию проводил российский космонавт Александр Скворцов. Он перестыковал «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск». Это позволит еще раз попробовать состыковать с МКС корабль «Союз МС-14», на котором находится робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research).

24 августа НАСА сообщило, что неполадки со стыковкой «Союза МС-14» к МКС вызваны усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции.

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится FEDOR, стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. 24 августа в 08:30 по московскому времени «Союз МС-14» предпринял попытку стыковки с МКС: корабль приблизился к станции на 96 метров, после чего удалился от нее на 280 метров. Специалисты «Роскосмоса» решили не проводить повторную попытку в тот же день.

Если стыковка со станцией так и не произойдет, корабль может быть затоплен вместе с роботом FEDOR.