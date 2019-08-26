В Беларуси, как сообщил в эфире беларусского телевидения премьер-министр Беларуси Сергей Румас, собираются увеличить семейный капитал.

Правительство страны разработало и внесло на рассмотрение главы государства проект указа о продлении семейного капитала. По словам Румаса, новая программа будет в лучшую сторону качественно отличаться от старой.

По его словам, если глава государства одобрит и подпишет указ, то уже с 1 января 2020 года заработает новая программа. Семьи, которые получили деньги по предыдущей программе, также ущемлены не будут.

Семейный капитал с 1 января 2020 года будет начисляться в сумме 22 500 и это гораздо выше, чем 10 000 долларов, которые начислялись по предыдущей программе.