Работу над дорожной картой структурных реформ в Беларуси, которую помогает готовить Всемирный банк, планируют завершить в IV квартале, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

«На сегодня действительно мы работаем над обновлением этой дорожной карты. Ожидаем, что это IV квартал этого года», — сказал Дмитрий Крутой, отвечая на вопрос о сроках ее подготовки.

В июле на встрече с представителями Всемирного банка первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сообщил, что по дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Правительство Беларуси предложило Всемирному банку завершить ее согласование в сентябре 2019 года. А дальнейшая подготовка к подписанию, как сообщалось, будет идти до конца года.

Намерение ЕБРР войти в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк» подтвердил в начале марта президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти после встречи с президентом Беларуси. Основная задача — нарастить стоимость банка для привлечения в последующем стратегического инвестора.

Работать над дорожной картой реформ правительство и Всемирный банк начали в январе 2019 года. Ранее в интервью БЕЛТА глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.