В Минске, ночью 10 августа, в одной из квартир на улице Седых, пьяный минчанин убил 19-летнюю девушку, сообщает Следственный комитет.

20-летний убийца избил девушку и от полученных травм она скончалась на месте.

Молодого человека задержали и заключили под стражу.

Ему предъявлено обвинение по статье за убийство. Следственно-оперативная группа изъяла предполагаемое орудие преступления и опросила свидетелей инцидента.

СК назначил ряд экспертиз, продолжается расследование и выяснение мотива, обстоятельств убийства.