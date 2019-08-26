Двухлетний период восстановительного роста в белорусской экономике завершился. Полноценный старт нового периода циклической экспансии, наиболее вероятно, придется на вторую половину 2019 года.

К середине 2019 года период восстановительного роста в национальной экономике завершился, и она вступает в качественно новый этап функционирования. Об этом идет речь в аналитической записке «Белорусская экономика в середине 2019 г.: итоги периода восстановительного роста», подготовленной сотрудником Белорусскогого экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмирием Круком.

Как отмечается в документе, ключевой показатель благосостояния – реальный ВВП – к середине 2019 года вновь достиг исторических пиков, соответствующих уровню 2-3 кварталов 2014 года. С этой позиции «восстановительные» мотивы поведения экономических агентов, зачастую следующие за периодом спада, такие как «компенсация потерь в благосостоянии и потреблении» и «производство недопроизведенного в предыдущие периоды», утрачивают свою актуальность. Кроме того, в середине 2019 года, наиболее вероятно, происходит завершение циклической фазы замедления роста, знаменующей собой и завершение полного круга бизнес-цикла, последовавшего за рецессией 2015-2016 годов.

«После циклического дна, достигнутого на рубеже 3-4 кв. 2016 г., в течение всего 2017 г. экономика быстро восстанавливалась и росла. В начале 2018 г. она достигла циклического пика и в течение всего года рост стал замедляться. По целому ряду косвенных признаков экономическая инерция привела бы к новому циклическому дну примерно на рубеже 1-2 кв. 2019 г., за которой вероятен был новый период циклической экспансии. Однако в 2019 г. имела место определенная аритмия бизнес-цикла: после витка ускорения в начале года, во втором квартале рост выпуска вновь забуксовал. Во многом это связано с внешними шоками (энергетические трения с Россией)», — говорится в аналитической записке.

Вместе с тем, исключительно вышеперечисленными факторами ситуация не объясняется. Случившийся в 2019 году сбой бизнес-цикла также был связан с попыткой властей нарушить инерцию затухания экономической активности и досрочно «запустить» новую фазу экономической экспансии.

«Однако результаты функционирования экономики (по итогам полугодия) дают скорее основания полагать, что вместо «досрочного запуска» фазы экспансии случился ее «фальстарт». В результате полноценный старт нового периода циклической экспансии, наиболее вероятно, придется на вторую половину 2019 года», — говорится в документе.