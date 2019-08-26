МИД Литвы выступил с заявлением по поводу опубликованного Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. По мнению Литвы, документ не предусматривает выполнение рекомендаций от международных экспертов до начала эксплуатации станции.

По мнению Литвы, Беларусь демонстрирует, что график строительства является для нее более важным, чем обеспечение безопасности АЭС и следование рекомендациям экспертов.

«Беларусь обещала подготовить Национальный план действий за три месяца, но уже на год отстает от графика. Мы призываем Беларусь в ближайшем будущем предоставить план действий по устранению обнаруженных во время стресс-тестов недостатков на рассмотрение в Европейскую группу регулирующих органов по ядерной безопасности», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

МИД Литвы призвал Беларусь немедленно выполнить все рекомендации Миссии МАГАТЭ по оценке эксплуатационной безопасности БелАЭС (Pre-OSART), которая завершила свою работу 22 августа.

Литва напомнила, что Беларусь до сих пор не предоставила ответы, касающиеся ядерной и радиационной безопасности БелАЭС, а также экологии, и подчеркнула, что будет и далее привлекать внимание международного сообщества к проблеме безопасности станции.

Первый энергоблок БелАЭС планируется окончательно ввести в эксплуатацию в 2020 году, а ядерное топливо доставить этой осенью.