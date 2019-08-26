Президент Беларуси сегодня в ходе доклада министра образования по поводу начала нового учебного года решил коснуться темы парламентских выборов. Он выразил несогласие с оценкой его поездок по стране как предвыборной кампании.

«Чтобы опять наши «свядомыя» не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться», — сказал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что лично у него сейчас предвыборной кампании нет и быть не может. Однако, как президент, он должен заниматься политическими вопросами, координировать работу по выборам. Лукашенко не хочет, чтобы встречу с министром образования интерпретировали в контексте выборов.

«Не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания», — сказал он.

Упоминание выборов, вероятно, было связано с тем, что президент поручил главе Минобразования позаботиться о том, чтобы все дети были достойно собраны в школу.