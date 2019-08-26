Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на недопустимость слишком большой нагрузки на детей в школах, особенно домашними заданиями. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БЕЛТА.

«По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах — совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться, — сказал глава государства. — А здесь у ученика все — от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются».

«На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5-6 часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей», — подчеркнул белорусский лидер.