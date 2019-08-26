Александр Лукашенко назвал учителей «звездами и светилами», посоветовал им «не стонать» из-за нагрузок и пообещал среднюю зарплату.

Об этом президент заявил принимая в понедельник с докладом министра образования Игоря Карпенко и отметил, что порой учителя жалуются, что их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках — главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо», — сказал Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что «государство, я в том числе, очень рассчитывает на учителей». «Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах», — добавил он.

«Не забывайте, мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату», — продолжил глава государства.

Кроме того, президент напомнил про задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании. «Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой — тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать», — сказал он.

«Конечно, надо загружать. Я не спорю. Но надо платить достойную заработную плату. Я обращал внимание премьер-министра на эти вопросы», — резюмировал Лукашенко.