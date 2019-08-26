Трагедия случилась в ночь на 23 августа: на территории бывшего сушильного завода на улице Матросова в Ганцевичах нашли повешенным 23-летнего парня, сообщает Першы регіён.

По словам одной из его знакомых, накануне трагического происшествия, вечером 22 августа, они отдыхали в компании друзей. Илья был весёлый и никаких признаков для беспокойства в его поведении не было.

Как рассказали друзья, Илья лишь обмолвился о том, что он него ушла девушка. Но был в нормальном настроении, шутил, веселился. Поэтому, когда он в какой-то момент покинул компанию, никто не забеспокоился. А на следующий день его обнаружили мертвым.

Что же произошло позже, и что стало причиной, что оборвалась жизнь молодого человека, проверкой по факту смерти занимается Ганцевичский РОСК.