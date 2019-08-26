Белорус Анатолий «4fun» Чаша стал победителем мирового конкурса на лучший видеоролик по мотивам компьютерной игры Dota 2, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на goodgame.ru.

Производители популярнейшей в мире компьютерной игры провели ежегодный конкурс анимационных фильмов по Dota 2 в рамках мирового состязания геймеров The International. Обладателем главного приза в 25 тысяч долларов стал белорус, представивший на конкурс ролик Path of Vengeance, набравший в YouTube почти 420 тысяч просмотров.

Это уже вторая победа Анатолия Чаши в этом конкурсе. В прошлом году его работа GL&HF также была признана лучшей.

К слову, конкурс геймеров «The International 2019» проходил с 15 по 25 августа в Шанхае. В нем состязались 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit 2018/2019 и победители закрытых отборочных турниров в шести регионах. Именно участники этих команд выбирали троих победителей из 10 роликов, ранее понравившихся производителям игры.