ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») с 1 августа 2019 года проводит собственный анализ поступающей из России нефти на содержание хлорорганических соединений.

«На НПС «Гомель» (ближайшая к территории РФ станция на нефтепроводе Унеча-Мозырь — ИФ) с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну», — сказано в сообщении «Гомельтранснефть Дружба».

«Ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода «Дружба», — пояснил ситуацию главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«Создание новых узлов учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей обсуждается с концерном «Белнефтехим», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по словам Вериго, Беларусь рассматривает возможность установить новую точку контроля количества и качества нефти на восточной границе в 2021 году.

«К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами (Россией — ИФ) не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента (поставка грязной российской нефти — ИФ) была бы исключена», — цитировало Вериго госагентство БелТА.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

«Гомельтранснефть Дружба» 11 июля завершило вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. «Полоцктранснефть Дружба» завершило аналогичные работы 23 июля.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.