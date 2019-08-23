В четверг 22 августа в только что открывшемся магазине Mark Formelle в ТРЦ Galleria Minsk появилась Полка ненужных вещей. Минчанам предлагают приходить в торговый центр в старой одежде и оставлять ее на полке сразу же после покупки новой.

Социальный сервис по сбору одежды для нуждающихся запущен совместно с благотворительным проектом KaliLaska. Каждый месяц его сотрудники будут забирать всю собранную одежду и отправлять нуждающимся по всей стране.

Она пойдет многодетным семьям, опекунам, людям в сложной жизненной ситуации и социальным организациям разных направлений.

На полке можно оставить любую одежду за исключением обуви, нижнего белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров. В качестве приятного бонуса каждый, кто присоединится к проекту, получит купон на покупки в интернет-магазине со скидкой.

При этом для участия покупать новую вещь в магазине совсем не обязательно. В любое время полку можно пополнить одеждой из своего гардероба, которая перестала нравится или была куплена во время импульсивного шопинга.

А если такой одежды нет, но поддержать проект хочется, можно оставить новую вещь с биркой из любого магазина.

Кроме этого, ежемесячно Mark Formelle будет класть сюда еще 1 000 вещей самостоятельно, «от себя» в качестве благотворительного взноса.

В случае, если одной Полки ненужных вещей окажется недостаточно, сотрудники компании обещают установить их в других магазинах столицы и регионов.