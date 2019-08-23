Житель столицы получил от неизвестного номера странное сообщение на арабском и английском языках.

Аноним требовал от минчанина взять пакет с самодельным взрывным устройством в определенном месте и отнести на одну из станций метро.

Если он этого не сделает, его родственники якобы пострадают. При удачном исполнении дела мужчину ждет награда в 15 тысяч долларов.

Испугавшись, житель столицы оперативно обратился за помощью в милицию.

Правоохранители сразу же усилили меры безопасности на всех станциях метрополитена и приступили к поиску мошенника.

В ходе расследования стало ясно, что сообщения отправлял 21-летний минчанин, который работает инженером-программистом на одном из частных унитарных предприятий.

Проверка по данному делу продолжается, причины такого розыгрыша сейчас устанавливаются.

Установлено, что аналогичные сообщения он отправил еще трем своим знакомым, — пояснили в МВД.