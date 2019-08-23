Спало известно, кто из финалисток Мисс Беларусь поедет на Miss International 2019

«Miss International» — международный конкурс красоты, входящий в «большую пятерку» самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете. Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств.

Нашу страну на «Miss International-2019» представит Мария Первий. На Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2018» девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и вошла в ТОП-10.

Мария родом из Бобруйска, она обладательница 2-го места на конкурсе «Мисс Бобруйск-2016», студентка Горецкой сельскохозяйственной академии. Девушка не только учится, но и старается развить свой бизнес в сфере проката автомобилей, который задумала еще в детстве. Кроме того, Маша модель с опытом работы на подиумах за рубежом.

Белоруска убеждена, что красота – это набор общечеловеческих ценностей, и хочет вдохновлять молодое поколение своим примером. Маша дочь православного священника, она внесла лепту в строительство храма и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным. На конкурсе «Мисс Беларусь-2018» девушка подружилась с Марией Василевич, всячески подбадривала ее, когда та участвовала в «Мисс Мира». Например, организовала флешмоб в ее поддержку.

International-2019» состоится 12 ноября в Токио.Подготовка к соревнованию уже началась. Марии Первий предстоит пройти уроки в Национальной школе красоты по макияжу, парикмахерскому искусству, фотопозированию, психологии, стилю и многим другим дисциплинам. Сейчас белорусская команда в поисках дизайнеров и брендов, которые готовы предоставить конкурсные наряды. Список довольно велик: 5 вечерних платьев в пол, 3 коктейльные, дизайнерский национальный костюм, купальный костюм, вечернее платье для финала шоу. В качестве подарков другим участницам и организаторам конкурса Маша отвезет любимые сладости с малой родины, города Бобруйска, – это зефир. Поддерживает землячку ОАО «Красный пищевик».

Букмекеры, которые прогнозируют итоги конкурса красоты, ставят белорусскую участницу в топ-5.

Информация пресс-службы Национальной школы красоты