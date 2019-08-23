Сохраним Антоновский парк

Какие парки Минска мы знаем? Наверняка вспомнятся парки имени Горького и Челюскинцев, возможно, 50-летия Октября. Понятно, там аттракционы, торговля сладостями и прочие развлечения. Но мало кто знает про Антоновский парк, основанный еще в 1928 году. Он находится между «поселками» тракторного и велосипедного заводов, возле одного из водоемов Слепянской водной системы. Конечно же, парк – излюбленное место отдыха местных жителей.

Среди них – и член совета Минской городской организации «Говори правду» Инна

Кушнер (на фото).

– В погожий денек всегда приятно прогуляться по аллеям парка, подышать воздухом и насладиться этим кусочком природы, – рассказывает Инна. – Да вот только прогулка эта зачастую может обернуться испорченной обувью или падением. В Антоновском парке нет нормальных дорожек для пешеходов. В дождь они покрываются огромными лужами, да и ямки почти на каждом шагу. Вдоль водоема гулять вообще невозможно:

нормальной набережной нет. Еще я вижу, что в парк приходят семьи с детьми, любители спорта, собачники. Но для них нет абсолютно никаких условий! Из развлечений –

разве что возможность попрыгать с водопадов. С риском для здоровья, конечно же. Да и место выглядит «диким» – ни цветочных клумб, ни архитектурных форм. Разве что

инсталляция возле местного загса.

О необходимости реконструкции Антоновского парка говорится уже давно. Однако, видя, что ничего не происходит, Инна Кушнер решила инициировать проект «Робім

разам». Ее цель – добиться реконструкции этого места отдыха:

– Тем более что два года назад я уже делала похожий проект. Тогда удалось добиться ремонта части улицы Чекалина. Это рядом с Охотской улицей в Северном поселке.

Команда «Робім разам» составила коллективное обращение в Администрацию Партизанского района Минска и Мингорисполком и в один из дней середины августа

отправилась собирать подписи жителей близлежащих домов.

Люди охотно подписывались под требованием реконструкции Антоновского парка.

За полтора часа было собрано более 50 подписей.

– Еще на местных выборах депутат обещал нам реконструкцию парка. Его избрали, да он пропал куда-то! Как же его звали?.. Он вроде бы «Водоканал» возглавлял…

– вспоминает, ставя подпись, пенсионерка Галина Фомина.

– О, классно, что добиваетесь реконструкции! Я хочу, чтобы здесь были чистые дорожки из желтокрасной плиточки и фонари яркие, красивые-красивые! – просит Елена Гавриленко. Хотя она живет в соседнем районе, тоже подписывается.

Впрочем, людей интересует не только судьба парка. Их также беспокоит, куда делся мини-рынок возле метро «Тракторный завод». И почему дом 1981 года постройки ни разу капитально не ремонтировался.

– Ну, этими проблемами команда «Говори правду» тоже займется. А пока мы передали коллективное обращение по Антоновскому парку в администрацию Партизанского

района. Ответ мы обязательно обсудим с жителями. Там и решим, что делать дальше. Но реконструкции добьемся обязательно, – подытоживает Инна Кушнер.

Андрей Игнатович.

Присоединиться к инициативе «Говори правду» за сохранение Антоновского

парка можно по телефону +375-29-853-40-17.