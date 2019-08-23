Брест – город на западном рубеже Беларуси, в котором чувствуется европейский дух.
Пешеходная улица Советская с частными магазинчиками, целые кварталы межвоенной
двух- и трехэтажной застройки, много зелени.
– До «настоящей» Европы нам пока далеко, – утверждает глава городской организации «Говори правду» Александр Пась. – В частности, городу не хватает инфраструктуры для велосипедного движения. Мало того, что границу на велосипеде пересечь невозможно,
так и в самом городе дорожек недостаточно. Брестская команда «Говори правду»
хочет изменить ситуацию. Поэтому и стартовал наш проект «Робім разам – создание велосипедной инфраструктуры». И начнем мы с микрорайона «Речица».
Александр Пась рассказывает, что команда «Говори правду» установила контакты с инициативой «За велоБрест». При ее содействии городскими властями была разработана концепция развития велосипедного движения в городе до 2030 года.
– Однако в ней мало конкретики, она какая-то «непонятная». Наша же цель простая и ясная – создание велосипедных дорожек от Брестской крепости вдоль улиц микрорайона «Речица». В частности, это улицы Речицкая, Солнечная, Дворникова, Писателя Смирнова. Дорожки могут быть обустроены как на тротуаре, так и вдоль проезжей части. Тем более что на многих улицах микрорайона нет интенсивного движения, – говорит Пась.
По словам членов команды «Говори правду», в микрорайоне «Речица» большое
количество домов частного сектора, у многих жителей которого имеются велосипеды. Также здесь проживает и много семей с детьми, которые в теплую погоду любят
выбираться на велосипедные прогулки. Так что инициатива наверняка получит одо-
брение и поддержку жителей «Речицы». Тем более что при подготовке обращения
к городским властям команда «Робім разам» обязательно выяснит, где, по мнению
людей, велодорожки должны быть обустроены в первую очередь.
– Вы, наверное, знаете, что команда «Говори правду» в прошлом году добилась асфальтирования 2-й Белорусской улицы и 2-го Западного переулка. А обустройство велодорожек – это еще и общее улучшение инфраструктуры микрорайона. Он становится более удобным и привлекательным для жизни, – подытоживает Александр Пась.
Если же связать велодорожкой «Речицу», центр города и Брестскую крепость, то получится отличный маршрут для велотуризма. А это – прямое влияние на экономику
города. Тем более что с недавних пор город входит в безвизовую зону.
Андрей Игнатович.
Присоединиться к инициативе «Робім разам» в Бресте вы можете по телефону +375-33-605-77-54.