Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 находящихся под стражей в РФ украинцев на 33 находящихся на Украине россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, в это число не включен главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский. Его освобождение, по данным РБК, будет происходить по особой схеме.

Ранее СМИ писали, что в московское СИЗО «Лефортово» из колоний были этапированы восемь граждан Украины. В их числе Александр Кольченко, осужденный по тому же делу, что и Олег Сенцов. Также сообщалось, что к выдаче с украинской стороны готовят троих россиян.

«Коммерсант» со ссылкой на источник писал, что обмен может состояться до конца августа. По данным издания, в него будут включены моряки, задержанные в Керченском проливе.