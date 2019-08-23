После испытаний ракеты средней дальности в США российские Минобороны и МИД должны «проанализировать уровень угрозы» для России, заявил президент РФ. Москва и Вашингтон обвинили друг друга в гонке вооружений.

В связи с испытаниями новой ракеты средней дальности в США российские Минобороны, МИД и иные профильные ведомства должны «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа». С таким поручением президент РФ Владимир Путин выступил в пятницу, 23 августа.

Кроме того, ведомствам необходимо «проанализировать уровень угрозы» для России, который создали действия американской стороны, добавил глава государства. При этом российская сторона «по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу» с Соединенными Штатами «для восстановления доверия и укрепления международной безопасности», отметил Путин.

Испытания разновидности «Томагавка» в США

18 августа США испытали в Калифорнии крылатую ракету наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. В Пентагоне уточнили, что речь идет о разновидности ракеты «Томагавк». Это первое испытание ракеты такого типа после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном 22 августа по требованию России и Китая, Москва и Вашингтон обвинили друг друга в гонке вооружений.

Договор, прекративший свое действие, запрещал подобное вооружение, заявил Путин. Кроме того, американская сторона в ходе испытаний использовала универсальную пусковую установку МК-41, которая вызывала претензии Москвы, отметил президент РФ.

По словам Путина, Москва неоднократно указывала, «что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше, является прямым и существенным, грубым нарушением ДРСМД».

«Испытания ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — полагает Путин.

Выход Вашингтона и Москвы из ДРСМД

США и Россия завершили выход из договора 2 августа. Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.