Премьер Грузии поблагодарил Лукашенко за поддержку территориальной целостности и суверенитета

Президент Беларуси сегодня встретился с премьер-министром Грузии. Александр Лукашенко принял Мамуку Бахтадзе во Дворце независимости. Президент отметил, что Беларусь тесно сотрудничает со всеми постсоветскими государствами, не деля их на хорошие и плохие. Он считает, что недоставки и проблемы в сотрудничестве нужно преодолевать спокойно и терпеливо.

«Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов«, — сказал Лукашенко Бахтадзе, сообщает пресс-служба президента.

Премьер Грузии прибыл в нашу страну накануне большого грузинского праздника «Тбилисоба», который завтра пройдет в центре Минска. Грузия является одним из важных торговых партнеров Беларуси. В течение последних десяти лет Минск является своеобразным мостом для граждан Грузии и России. Недавно воздушное сообщение между городами РФ и Грузии было прервано по инициативе российской стороны. Одним из наиболее популярных маршрутов стали полеты с пересадкой в Минске.

Лукашенко отметил, что Беларусь начинала торговлю с Грузией с нуля.

«Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы», — отметил он.

Мамука Бахтадзе заявил, что видит возможность для удвоения товарооборота между двумя странами. Он подчеркнул, что межправкомиссия двух стран работает очень эффективно, а визит президента в Тбилиси в 2015 году дал огромный стимул развитию отношений.

«Я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Грузинский народ этого никогда не забудет», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что это принципиальная позиция Беларуси по отношению к любой стране.