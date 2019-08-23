Под Минском на таксиста напал пассажир с пистолетом: клиенту не понравился выбранный водителем маршрут.

Инцидент произошел во время поездки из Минска в Дзержинск. Подвыпившего клиента таксист забрал у одного из ночных клубов столицы и повез по направлению к месту назначения. Однако во время движения по трассе клиент начал конфликтовать из-за того, что ему не понравился выбранный водителем маршрут. В какой-то момент в качестве аргумента разгневанный пассажир достал пневматический пистолет и несколько раз ударил им таксиста по голове. Злоумышленник успел убежать из автомобиля, однако оперативники задержали его по горячим следам.

В отношении жителя деревни Прилуки 1986 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Ему грозит ограничение свободы или ее лишение на срок до 10 лет.