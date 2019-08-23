Среди бонусов для прошедших срочную службу может быть бесплатное обучение на подготовительных курсах вузов.

Оборонное ведомство Беларуси прорабатывает вопросы льгот для молодых людей, отслуживших в армии, речь идет не только о снижении стоимости обучения, но и доплатах к стипендиям, сообщает Sputnik.

«В настоящее время идет проработка вопроса о льготах для лиц, отслуживших в армии, которые поступают в учреждения образования. Речь, в частности, идет о снижении стоимости обучения, а также доплат к стипендии», — сообщил журналистам в пятницу начальник управления информации Минобороны Беларуси полковник Владимир Макаров.

По его словам, кроме этого, прорабатывается вопрос о том, что для ребят, отслуживших срочную службу, закрепить право преимущественного выбора места работы после окончания учебного заведения.

Также Макаров сообщил, что еще одним бонусом для тех, кто отслужил в армии, может стать обучение на подготовительных отделениях и на отделениях довузовской подготовки за счет республиканского или местных бюджетов, т.е. за счет государства.

Представитель Минобороны отметил, что данные вопросы прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами, в первую очередь, с Минфином, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, правоохранительными органами.