Приглашение на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур говорит об открытости белорусской стороны. Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

«Направили приглашения всем партнерам, кто осуществляет наблюдение за выборами. Парламент тоже по своей линии направил приглашения парламентским структурам», — сказал министр.

В ближайшие дни в Беларуси будет работать оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая изучит предвыборную ситуацию, уточнит количество округов, возможное число наблюдателей (краткосрочных и долгосрочных), которое потребуется для проведения наблюдения за выборами. «Дальше будет приниматься соответствующее решение. Это традиционная практика. Выражая готовность к международному взаимодействию и сотрудничеству, с первых дней (практически после того, как была объявлена дата выборов) мы направили приглашения всем международным структурам, которые осуществляют наблюдение за выборами. Это говорит об открытости белорусской стороны», — подчеркнул Владимир Макей.

«Наверное, определенную группу, может быть, пару десятков, БДИПЧ направит заблаговременно — примерно за месяц. А непосредственно за несколько дней перед выборами приедет основная группа — краткосрочные наблюдатели. Обычно несколько сотен — порядка 300-400 человек. Мы никогда не ограничивали и не собираемся ограничивать это число», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что помимо БДИПЧ ОБСЕ приглашения в том числе направлены по линиям ШОС и СНГ, межпарламентского взаимодействия. Кроме того, всегда достаточно большое количество иностранных граждан изъявляют желание выступать в качестве индивидуальных наблюдателей. «Тоже будем рассматривать в установленном порядке. У нас есть соответствующее законодательство на сей счет», — отметил Владимир Макей.

Вместе с тем белорусская сторона будет действовать в строгом соответствии с действующим национальным законодательством. «Есть ряд желающих, которые не имеют никакого отношения к наблюдению за выборами и используют это в политических целях. Какие-то там самосозданные структуры… Мы будем делать все в соответствии с белорусским законодательством, основываясь строго на его положениях и во взаимодействии с Центральной избирательной комиссией, нашим парламентом», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о предполагаемом общем количестве международных наблюдателей, которые могут приехать на предстоящие парламентские выборы, министр отметил, что это зависит от ряда факторов. «От того, какие избирательные компании проходят в других странах, каковы возможности, потенциалы того же БДИПЧ или штаб-квартиры СНГ по направлению наблюдателей», — сказал он.