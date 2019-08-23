Министр иностранных дел провел встречу с госсекретарем Союзного государства.

Во время встречи Владимир Макей и Григорий Рапота обсуждали вопросы взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в МИД.

В июле текущего года прошла встреча Рапоты и президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер тогда обращал внимание на нерешенные вопросы между Беларусью и Россией.

Тогда Лукашенко поручил МИД проработать вопрос участия Постоянного комитета СГ в работе белорусско-российской группы.

Кроме этого, Лукашенко во время встречи с Путиным предложил к 20-летию союза устранить все проблемные вопросы.