Министр иностранных дел провел встречу с госсекретарем Союзного государства.
Во время встречи Владимир Макей и Григорий Рапота обсуждали вопросы взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в МИД.
В июле текущего года прошла встреча Рапоты и президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер тогда обращал внимание на нерешенные вопросы между Беларусью и Россией.
Тогда Лукашенко поручил МИД проработать вопрос участия Постоянного комитета СГ в работе белорусско-российской группы.
Кроме этого, Лукашенко во время встречи с Путиным предложил к 20-летию союза устранить все проблемные вопросы.