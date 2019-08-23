Компания «Моторика» из российского Сколково установила чипы своего изобретения в технические средства реабилитации (ТСР) трех инвалидов из Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть интернет», — говорится в сообщении.

Чип позволяет вести мониторинг использования протеза, и в случае необходимости менять его или ремонтировать. Кроме того, с его помощью через специальное мобильное приложение инвалид может оперативно консультироваться с врачом реабилитологом. ФСС же через чип получает данные об эффективности использования ТСР.

Пилотный проект внедрения высокотехнологичных ТСР, разрабатываемых в фонде «Сколково», был подписан ООО «Моторика» и Иркутским региональным отделением ФСС в декабре 2018 года.

«Иркутская область — это самый инновационный регион в плане обеспечения инвалидов высокофункциональными протезами в России. Благодаря установке чипа в ТСР мы сможем быть со всеми их пользователями на контакте и дистанционно устранять возникающие сложности в реабилитации и пресекать неисправности», — цитирует пресс-служба генерального директора «Моторики» Илью Чеха.

В настоящее время предприятия, работающие под эгидой фонда «Сколково», специализируются на разработке и производстве функциональных протезов рук для взрослых и детей, а также систем телереабилитации с применением виртуальной реальности, которыми пользуются уже в 12 странах мира.