В переписи-2019 граждане Беларуси впервые смогут поучаствовать дистанционно, самостоятельно заполнив анкету и отправив ее онлайн. Техническая поддержка интернет-кампании финансируется полностью за счет спонсорской помощи и средств Всемирного банка.

Об этом сообщила журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева 22 августа в Национальном пресс-центре.

Перепись населения пройдет в республике с 4 по 30 октября 2019 года. Гражданам предложат три способа участия в ней: анкеты можно будет отправить через интернет, заполнить их на стационарных участках или в ходе устного опроса на дому.

— Предстоящая переписная кампания обойдется нашему государству значительно дешевле чем та, которая проходила в 2009 году. Если 10 лет назад доля средств из республиканского бюджета составила 95% всех расходов, то, по нашим подсчетам, в нынешнем это будет не более 35%. Задействованы спонсорские международные организации. Всемирный банк выделяет грант в размере 1,9 млн долларов, которые пойдут на закупку недостающих трех тысяч планшетов, изготовление плакатов, билбордов, а также рекламу в соцсетях, — рассказала Инна Медведева.

Перепись онлайн будет проходить в течение первых недель — с 4 по 18 октября. Она организуется на основе действующей в Беларуси с 2016 года межбанковской системы идентификации, которая широко охватывает потенциальных пользователей — 70% населения.

— Для тех, кто включен в базу данных МСИ, достаточно ввести личный номер паспорта и телефона, чтобы получить уникальный код и перейти к заполнению переписного листа. Данные паспорта, которые гражданин предоставляет банкам, будут уже загружены в этот лист. Программный продукт несложный, вся процедура не займет у человека много времени, — пояснила специалист.

Система предполагает возможность самостоятельно поучаствовать в переписи с любого источника, подключенного к интернету. Также предусмотрена двухэтапная проверка подлинности.

После того как гражданин заполнит анкету в интернете и нажмет на кнопку «Завершено», для него будет выведен соответствующий сертификат о прохождении переписи с указанием ФИО и места проживания.

Промосайт www.перепись.бел или www.census.by будет запущен 23 августа. Там предполагается разместить информацию о прошедших переписях и установить отсчет времени до предстоящей.

С 18 по 21 октября Белстат сверит все списки, чтобы специалисты, которые будут опрашивать население устно, пришли только к тем, кто еще не принял участие в переписи через интернет. Поэтому сотрудники ведомства начнут ходить по домам только с 21 октября.

Стационарные участки будут работать на протяжении всего периода — с 4 по 30 октября. Местные органы власти уже определили, где они будут организованы.

— Как правило, это дворцы культуры, учреждения образования, специально созданные пункты возле остановок общественного транспорта и другие объекты. Там будут сидеть переписчики с планшетами. Пробная перепись населения, которая прошла в Молодечно, показала, что туда зачастую приходят пожилые люди, у которых есть потребность в общении. Многие не могут воспользоваться интернетом и в то же время не хотят, чтобы к ним приходили домой, — отметила Инна Медведева.

Как же будут защищены личные данные граждан от того, чтобы не попасть, например, в рекламные сети и тому подобное? По словам специалиста, предприняты все необходимые меры для обеспечения полной конфиденциальности информации, полученной от населения. Все личные данные будут шифроваться и направляться на закрытый сервер Белстата.

— Право обрабатывать их имеют только несколько сотрудников организации, для которых оборудуется отдельная изолированная комната. Первым их действием станет обезличивание собранных данных, то есть каждому человеку будет присвоен просто номер, убраны фамилия, имя, отчество и адрес. А далее начнется работа по их агрегации. Именно агрегированные данные станут основой для принятия решений на любом уровне государственного управления. Для обеспечения безопасности Белстат тесно сотрудничает с Оперативно-аналитическим центром, — констатировала руководитель ведомства.

В ходе переписи жителям Беларуси предложат 49 вопросов. Принципиально новые из них касаются сельского хозяйства, получения дополнительного образования для взрослых, миграционных настроений, а также планирования рождения детей.

Первые результаты опросов о численности населения появятся уже в феврале следующего года. Полная развернутая информация по социально-демографическим показателям и характеристикам населения будет опубликована к июлю 2020-го. А сведения, которые касаются активности граждан в области сельского хозяйства, Белстат предоставит в июле 2021 года.