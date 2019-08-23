Поступок британского премьера сразу раскритиковали в соцсетях, однако, скорее всего, это была шутка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик, стоявший между политиками. Соответствующие кадры 22 августа опубликовали в социальных сетях журналисты, присутствовавшие на встрече.

Как пишет Business Insider, поступок главы британского правительства успели раскритиковать в соцсетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение «грубым и позорным».

«Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце», − отметила она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами).

Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.

При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой.

«Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает», − написал корреспондент Sky News в Twitter.