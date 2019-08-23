Белорусские правоохранители закрыли одну из крупных интернет-площадок, на которой хакеры обсуждали методы совершения киберпреступлений и обменивались вредоносными программами. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сайт xakfor.net был крупным русскоязычным хакерским форумом. Там было больше 28 тысяч активных пользователей, тысячи из них посещали сайт каждый день. Они обсуждали способы взламывания разных компьютерных систем, давали друг другу советы.

Также пользователи сайта выкладывали там трояны, кейлогеры, стиллеры, ратники и т. д. — десятки наименований различного вредоносного ПО. С помощью этих программ хакеры взламывали системы безопасности, получали удаленный доступ к чужим компьютерам, заражали их вирусами, похищали различную информацию, перехватывали реквизиты банковских карточек и так далее.

«Этот ресурс был выявлен подразделениями по борьбе с киберпреступностью МВД и УВД Минской области в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение положений Концепции информационной безопасности Республики Беларусь«, – сообщил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ подполковник милиции Кирилл Вяткин.

В итоге МВД и СК совместными усилиями смогли закрыть сайт. Он не просто заблокирован для белорусских пользователей, а вообще прекратил работу. Теперь все, что от него осталось — это надпись на русском и английском о том, что сайт заблокирован, с эмблемами двух ведомств. Правда, многие страницы сайта все еще хранятся в кэше поисковиков.