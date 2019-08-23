0:3, в которых нет ничего случайного. БАТЭ крупно уступил в Нур-Султане

Похоже, это все.

В перерыве матча Дмитрий Ровнейко сказал в студии «Беларусь 5» примерно следующее: 2:0 из логики игры не вытекали — БАТЭ владел преимуществом, создавал моменты, сопернику особо не уступал.

Мне кажется, после матча у многих появится соблазн повторить то же самое. Мяч-то у БАТЭ действительно был (в первом тайме), и Скавыш на третьей минуте напугал Эрича — о-го-го. Так что все случившееся — происки судьбы-злодейки. Томасов шальным ударом попал так, как можно только мечтать, а не выцеливать. Не повезло, бывает…

Потом гол в раздевалку из ничего. А во втором тайме БАТЭ сломался под тяжестью обстоятельств.

Вот только удар у Томасова не такой уж шальной. Через несколько минут после первого мяча хорват это доказал еще одной отличной попыткой из-за пределов штрафной — только в этот раз спас Чичкан.

Неважно, сколько времени проводили с мячом одни и другие. Важно — что они могли с ним сделать. У «Астаны» был человек с хорошим ударом из-за пределов штрафной, а у БАТЭ — нет. Это не значит, что Мукам или Туоминен, предпринимавшие подобные попытки, не могли забить. Могли, конечно. Но как раз это стало бы большой удачей. Гол издали — это не системный гол борисовчан (если это не штрафной Стасевича). Это как дернуть ручку игрового автомата. Иногда везет.



И второй гол случился не просто так. У «Астаны» есть ребята, готовые выиграть «второй этаж», а у БАТЭ — нет. Борисовчане сами это понимают, поэтому не пробовали грузить мяч в штрафную даже при удобных обстоятельствах. Похоже, это установка Алексея Баги — команда все равно понимает, что многого этим не добьется. Поэтому предпочитает сохранить мяч и придумать что-то еще.

В теории человеком, вбегающим в штрафную и откликающимся на подачу, мог бы стать Драгун. Сколько он уже забил таких голов с передач Стасевича и в клубе, и в сборной! Но это лето у полузащитника явно не складывается. Особенно, в еврокубках.

Такие мелочи и сделали разницу.

«Астана» ведь вовсе не зверствовала, провела очень спокойный матч. Из-за этого и возникает ощущение проходимости соперника. А вместе с ним изумление после финального свистка: как же можно было такой команде уступить 0:3?!

На самом деле без особых проблем. У БАТЭ очень мало опций в атаке. В этом плане показателен первый тайм: борисовчане получили мяч, но растерялись, когда им понадобилось распорядиться. Подавать в штрафную — неохота, не на кого. Атаковать позиционно — не получается, нет разыгрывающего, нет движения. Сделать ставку на контратаку — так чаще приходилось атаковать, а не контратаковать. Стасевича прихватили — и других вариантов нет. «Стандарты» — шанс, почему бы и нет. И Мукам заработал несколько перспективных штрафных (и, кстати, Риос однажды недурно пробил). Но эти шансы БАТЭ в гол не конвертировал, а больше ничего особо и не было.

Кризис БАТЭ — кризис планов на игру. Один условный Иванич безусловно увеличил бы вариативность борисовской игры в разы. Но никого подобного в команде сейчас нет. Поэтому сегодня у БАТЭ просто нет возможности добиваться системных побед за счет атаки. Можно — за счет обороны, «автобуса». Но Алексей Бага такого не практикует.

Ну, вот результат, которого нынешний БАТЭ достоин. И не надо про фатум, везение и случайное стечение обстоятельств.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч

АСТАНА — БАТЭ — 3:0

НУР-СУЛТАН. «Астана Арена». Начало в 17.00

Судья — Сергей Бойко (Украина)

АСТАНА: Эрич (к) — Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Томасов (Янга, 82), Маевский, Мубеле (Муртазаев, 46), Шимунович, Логвиненко, Постников, Шомко.

Запасные: Мокин, Томашевич, Мужиков, Бейсебеков, Перцух.

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Сарока, 79), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага (Виллюмссон, 61), Симович, Мукам (Туоминен, 54).

Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Копитович.

ГОЛЫ: 1:0 — Томасов (23, пас — Сигурьонссон). 2:0 — Логвиненко (44, пас — Рукавина). 3:0 — Сигурьонссон (52, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шомко (17), Мукам (26), Рукавина (38), Симович (81).

Фото: Александр Какшинский